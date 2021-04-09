ضبط تهريب مواد مخدرة فى مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزي العميري مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 712- Ms القادمة من بيروت اشتبه حسام الشافعي مأمور اللجنة في راكبة أجنبية الجنسية تحمل حقيبة وشنطة هاند باج نظرا لشدة ارتباكها، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجابت بالنفي.وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أبوالقاسم عبدالحكيم مسئول الفحص بالأشعة فأفاد بوجود كثافات مختلفة داخل الحقائب.وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من أحمد عادل مأمور الضبط تحت إشراف ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على الصالة، فتبين وجود كيس به 3.5 جرام من نبات الماريجوانا و2 قطعة بنية اللون من مخدر الحشيش بوزن 8.5 جرام مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.وقرر فوزي العميري مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 58 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.