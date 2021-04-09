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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: تطعيم 120 ألفًا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:54 م
تطعيم كورونا
تطعيم كورونا
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، الجمعة، عن أنه تم تطعيم 119 ألفا و919 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح فيروس "كورونا" المستجد– كوفيد19، حتى أمس، وهو اليوم السابع والعشرون من الحملة الوطنية للتطعيم.

وأوضحت الوزارة- في بيان على صفحتها الرسمية- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الخميس بلغ 7 آلاف و665 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية، مضيفة أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس الجمعة مليونا و7 آلاف و850 شخصا.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 4860 شخصا، موضحة أن 872 شخصا تم تطعيمهم أمس بالجرعة الثانية.

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