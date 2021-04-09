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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر محسن: سعيد لأن «لعبة نيوتن» إنتاج الشركة المنظمة لحفل المومياوات

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:53 م
المخرج تامر محسن
المخرج تامر محسن
حسين الجندي
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انتهي المخرج تامر محسن من تصوير مسلسل لعبة نيوتن بشكل كامل مشيرا إلي أنه سعيد بالعمل مع شركة ميديا هب سعدي - جوهر المنتجة للمسلسل، والتي قامت مؤخرا بتنظيم حفل نقل المومياوات الملكية وكان حدثا تاريخيا.. مشيرا إلي أن المسلسل تم تنفيذه قبل هذا الحفل وهذا ما يدل علي أن الجميع يعلم قيمة تلك الشركة التي وفرت كافة الإمكانيات لخروج العمل بشكل يليق بالجمهور المصري والعربي.

وقال تامر محسن إن المنتج محمد السعدي أخبره عن نيته لتقديم عمل درامي وكان شرطه الأول هو تقديم مسلسل بعيش مع الناس.. مشيرا إلى أن العمل يضم نخبة كبيرة جدا من الفنانين الكبار على رأهم الفنانة مني زكي والفنان سيد رجب وكل من محمد فراج وتايسون وعائشة بن أحمد.

مسلسل لعبة نيوتين تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئا فشئيا وتأخدهما الى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

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