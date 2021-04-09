الأردن يسجل 3794 إصابة و81 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الجمعة، تسجيل 3794 إصابة جديدة و81 وفاة بفيروس كورونا المستجد، و4399 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 659 ألفا و250 حالة، والوفيات إلى 7 آلاف و646 حالة، والشفاء إلى 581 ألفا و170 حالة.