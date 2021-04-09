مائدة مستديرة لمناقشة التصنيع والنمو الأخضر في إفريقيا.. 23 أبريل

يناقش الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لجنوب إفريقيا والمحيط الهندي بالتعاون مع معهد جنوب إفريقيا للشؤون الدولية، في مائدة مستديرة افتراضية التصنيع في إفريقيا بعنوان "النمو" و"الأخضر"، ومن المتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي شريكًا في المحادثة والمتابعة خلال هذه المناقشة المقرر انعقادها في 13 إبريل الجاري.ويعد هذا الحدث جزءا من سلسلة من المحادثات الخضراء بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا التي أدت إلى منتدى الاستثمار الأخضر رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا المقرر انعقاده في لشبونة في 23 أبريل 2021.ستتم استضافة المنتدى بشكل مشترك من قبل الرئاسة البرتغالية للاتحاد الأوروبي لمجلس الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.ومن المقرر أن تناقش لجنة ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة الفرص المتاحة في التصنيع المستدام والشامل في جنوب وجنوب إفريقيا مع التركيز على تعميق سلاسل التوريد في القارة، وسيتناول المشاركون في حلقة النقاش الفرص والتحديات في جني فوائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وأفضل الممارسات والتجارب، والنهج المبتكرة، وتعبئة رأس المال الخاص والخبرة نحو التحول الأخضر في إفريقيا.