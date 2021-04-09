مطار القاهرة يستقبل منتخب الكيك بوكسينج المشارك ببطولة إفريقيا بالكاميرون

استقبل قسم العلاقات العامة بمصر للطيران بعثة المنتخب القومي للكيك بوكسنج عند وصولهم من مطار القاهرة إلى مطار دوالا بالكاميرون على متن رحلة مصر للطيران رقم ٨٨٧ للمشاركة في بطولة كأس أفريقيا للكيك بوكسينج المقامة حاليا بالكاميرون.ويأتي ذلكً في ضوء اهتمام مصر للطيران المتواصل بتشجيع الرياضة والرياضيين المصريين داخل مصر وخارجها.وكان في استقبال المنتخب مدير مكتب وفريق عمل مصر للطيران بالكاميرون وممثل الاتحاد الكاميروني للكيك بوكسنج.