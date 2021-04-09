يتماس مع «الحلاج».. «صاحب الوردة» النص المسرحي الأول لعبدالرحيم كمال

عن دار "إنسان" للطباعة والنشر"، صدر للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال نصه المسرحي الأول (صاحب الوردة) وهو الذي تبدأ عتباته بمقدمة للناقد دكتور حمدي النورج استاذ النقد وتحليل الخطاب، ويختصر فيه مسار المؤلف في استخدامه لتقنية الفلاش باك، حيث بدأ صلاح عبد الصبور مسرحيته " مأساة الحلاج بجريمة قتل " الحلاج" في المشهد الأول قبل أن يشرع في سرد الأحداث والدوافع وهو ما مثل ثمة تماس أو تناص أو ظلال للنص المسرحي " صاحب الوردة" عند مؤلفه عبد الرحيم كمال المنشغل بالدفاع عن الحق والعدل لكل بني البشر على وجه الأرض وخاصة الغرباء والباحثين عن وطن أو ملاذ آمن قوامه العدل والحرية والحق.المسرحية تتكون من ثلاثة فصول ولكل فصل ثلاثة مشاهد عدا الأخير وهو أربعة مشاهد، يستهل المؤلف " كمال" مسرحيه بتصدير مرتبط بعتبات وفحوى ودلالات النص المسرحي فيقول( إلى كل كلمة حق عاش أصحابها في غربة.. أنتِ الوطن الحق لأهل الحق". إذا فانحت وتجذير مصطلح "الحق" هو الدافع لكتابة النص الذي ينشغل كاتبه بعوالم ونصوص الحلاج من قبل عبد الصبور، هذه إذن لغة الحلاج وتجربته الصوفية الذاتية الخاصة، والذي لا يبتدع فيها المؤلف مواقف غير بعيدة عن تأثره بالحلاج كمرجعية، لعبد الصبور وكذلك لمتأثر آخر " صوفي" هو المؤلف والذي يحيلنا إلى التساؤل، ما الذي جعل الغلبة من الكتاب، والمسرحيين تحديدا. ينسجون، من وحيهم على قوالب الحلاج وتجربته. فهل نحن أو كاتب النص، المؤلف عبد الرحيم كمال كان قد ارتاح هو الآخر عندما قرأ فكر الحلاج والسهروردي ومقابسات النفري والحكيم والترمذي وأبو يزيد البسطامي وأحمد بن عاصم الانطاكي وابن عربي والسفطي والبغدادي والنوري وذي النون المصري وإلا ما جدوى هذا النص" صاحب الوردة" إن لم يكن معبرا عن دوام الصيرورة ودوام الديمومة المرتبطة بالحتمية الدائمة في الدفاع عن الأفكار والمعتقدات والوصول إلى حق الحقيقة حتى ولو جاءت عبر المخاطرة ورؤى الفحص والتدقيق والمشاهدة للحوادث والأحداث الفكرية وصولا للكشف وابتغاء المعرفة من قبل وبعد.شخصيات النص المسرحي" صاحب الوردة" تتكون من تسعة عشر دلالة ورمز للحاكم والمحكوم وهؤلاء المشتبكون في علاقات حميمية أو تعسفية مع الحلاج مثال الشيخ محسوب ومأمور القسم والميت الحي ( مراد)) ونافخ النار وابنته وتاجر الحشيش المعلم حواس والسيدة أسماء وسميرة خادمتها والدكتور وكذلك الصول حسونة وأربعة من المساجين، منهم التاجر والخياط وإبليس والنجار بالإضافة لستة شيوخ..المسرحية تقد في 98 صفحة من القطع المتوسط وهي العمل المسرحي الأول للمؤلف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال الذي قدم من قبل روايته المهمة " بواب الحانة" وكتاب " منطق الظل و" قصص بحجم القلب..