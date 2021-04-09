«رجال الأعمال» تطالب بمراعاة التوزيع الجغرافي بمبادرة التمويل العقاري

طالب محمد منتصر عضو جمعية رجال الأعمال بضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي على مستوى الجمهورية في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3٪، في التسعير للوحدات لمتوسط الدخل للعميل، وتحديد الأسعار بناءً على المناطق الجغرافية لضمان حصول الشباب على فرص متساوية.وأكد منتصر في التوصيات المقدمة للبنك المركزي التي حصل «الدستور» عليها، أنه من الضروري دراسة وتحديد الوضع بالنسبة للأراضي في منطقة شرم الشيخ وجنوب سيناء، نظرًا لاختلاف طبيعة التعامل مع الأراضي بهذه المناطق، حيث إن التسجيل ممنوع نهائي هناك ولا سيما للشخصيات الاعتبارية، ويتم الحصول على الأراضي بحق انتفاع من هيئة التنمية السياحية، أو من المحافظة لذا يجب تحديد آليات التعامل مع الأراضي بهذه المنطقة.وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أنه من المحتمل سيكون هناك صعوبة بالنسبة لتمويل الأراضي أو العقارات تحت الإنشاء خاصة غير المسجلة، لضمان عدم حدوث المخالفات أو النزاعات.