«البناء الروحي».. العظة الأحدث لأسقف طما

أطلقت إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس، العظة الأحدث للأنبا إسحق أسقف طما.وجاءت العظة الأحدث للأنبا إسحق تحت عنوان "البناء الروحي".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.