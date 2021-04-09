وزير خارجية باكستان يؤكد دعم بلاده الكامل لسيادة وأمن العراق‎

الدكتور صالح حسين التميمي، بحضور السفير العراقي لدى باكستان حامد عباس لفته، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.





وخلال اللقاء تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وقال قريشي إن باكستان تولي أهمية بالغة لروابطها الودية مع العراق، مضيفا أن البلدين يمكن الاستفادة من خبرات بعضهما البعض في التعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، موضحا أن باكستان تتطلع إلى استضافة الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المشتركة العراقية الباكستانية هذا العام.



بدوره، أعرب الدكتور صالح حسين التميمي عن شكر حكومة العراق لحكومة باكستان على توفير المساعدة الطبية ضد جائحة (كوفيد- 19).

جاءت تصريحات قريشي على هامش لقائه، في إسلام آباد، مع مساعد وكيل وزارة الخارجية العراقية للخدمة الخارجية