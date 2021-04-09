سيد رجب: حلمي بالعمل مع تامر محسن تحقق في «لعبة نيوتن» (فيديو)

عبر الفنان القدير سيد رجب عن سعادته بالتعاون مع المخرج تامر محسن من خلال مسلسل لعبة نيوتن والذي تقوم ببطولته الفنانة مني زكي ويعرض في السباق الرمضاني المقبل؛ مشيرا إلي أنه كان حلم لديه أن يعمل مع المخرج تامر محسن وقد تحقق في مسلسل لعبة نيوتن.مسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئا فشئيا وتأخدهما الى عوالم لم تكن في الحسبان وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.ويشارك الفنان سيد رجب من خلال أيضا مسلسل موسى والذي يعرض في السباق الرمضاني حيث يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.