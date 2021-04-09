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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حقوق النواب» تطالب المجتمع الدولي بدعم حق مصر في مياه النيل

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:56 م
مجلس النواب
مجلس النواب
أشرف لاشين
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طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته القانونية تجاه حق المصريين في حصولهم على حصتهم العادلة من مياه النيل، وعدم التهاون مع الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الأطراف الأخرى والتي تهدد بها الأمن والسلم الإقليميين.

جاء ذلك في ظل تأزم الوضع في مفاوضات سد النهضة بسبب المواقف المتشددة التي تتخذها الحكومة الإثيوبية في مقابل المقترحات والتوصيات والبدائل التي تقدمت بها كل من مصر والسودان لإيجاد حل عادل ومتوازن لعملية تشغيل وإدارة سد النهضة، وما ينتج عنها من تأثير على حصص المياه الخاصة بدولتي المصب، في ظل هذا الوضع المتأزم، وإيمانًا من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري بأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين وعلى أهمية حق الشعوب في التمتع بالاستقرار والتنمية والتعاون المشترك.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أن الحق في الحصول على المياه منصوص عليه في كافة الإعلانات والمواثيق الدولية، فهو أحد حقوق الإنسان الأساسية.. فمنذ عام 1992 اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية جدول أعمال نص في فقراته على أن مياه الشرب حق من حقوق الإنسان.. وفي نوفمبر 2002 اعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم 15 بشأن حق الشعوب في الحصول على مياه الشرب كجزء أساسي من حقوق الإنسان.

كما يوفر القانون الإنساني الدولي والقانون البيئي الدولي أيضًا الحماية لإمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة. 

وتـبين اتفاقيـات جنيـف 1949 (وبروتوكولاتها الإضافية) 1977 ما للحصول على مياه الشرب المأمونة من أهمية أساسية للصحة والبقاء في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.. ويـنص البروتوكول المتعلق بالماء والصحة لاتفاقية أوروبا لعام 1992 المتعلقـة بحمايـة واسـتخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، على أن تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لإتاحة سبل الحصول على مياه الشرب ولحماية الموارد المائية المـستخدمة كمصادر لمياه الشرب من التلوث، وكذلك تنص الاتفاقية الإفريقية لحفظ الطبيعـة والمـوارد الطبيعية (2003) على أن تسعى دولها المتعاقدة لأن تضمن لسكانها إمدادات كافية ومستمرة من المياه المناسبة.

وذكّر النائب طارق رضوان، المجتمع الدولي، بأن القيادة المصرية والشعب المصري دائما مؤيد لحق الشعوب في التنمية والرخاء، وهو ما جاء مرارا على لسان السيد رئيس الجمهورية في كافة المحافل الدولية والإقليمية والمصرية مع حفظ حق مصر في الحصول على نسبتها العادلة من مياه النيل، والتي رسختها المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر وباقي أطراف دول النيل بشكل ثنائي أو جماعي على مدار التاريخ الحديث منذ أكثر من قرنين من الزمان.

وأكدت لجنة حقوق الإنسان أنها تؤمن بأن التفاوض العادل والبناء هو السبيل الأمثل للحفاظ على الحق في التنمية داخل دول حوض النيل وضمان الحق في الحياة عند المصريين، وعليه تناشد المجتمع الدولي أن يكون له موقف واضح من حق الإنسان المصري في حقوقه المائية المشروعة.

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