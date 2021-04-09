غرفة الحبوب: انخفاض الاستهلاك بسبب كورونا وتراجع الاستيراد في 2020

بالنسبة القمح هل مخزونه آمن أم لا وما حجم الرصيد الموجود؟

ما حجم الاستيراد من الخارج من الحبوب وماهي أبرز الدول التي يتم الاستيراد منها؟

هل تأثر حجم الاستهلاك والاستيراد بسبب أزمة فيروس كورونا؟

قال مجدي الويلي عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن مخزون مصر الاستراتيجي من السلع والبقوليات بشكل عام يكفي لشهر رمضان وهناك تخفيضات خاصة قدمتها الغرفة بالتعاون مع وزارة التموين بشأن معارض «أهلا رمضان» تصل لـ20% تسهيلا على المواطنين وتوفير احتياجات الشهر الكريم بأسعار تناسب الجميع.وأضاف «الويلي» في حواره لـ«الدستور» أن الغرفة تجري تجيهزات شهر رمضان منذ شهرين ماضين وتم توفير السلع وتوزيعها على كافة المحافظات، لافتا إلى أن حجم الاستهلاك الكلي للبقوليات تراجع مقارنة بالأعوام السابقة بسبب أزمة فيروس كورونا وتقليل الحفلات والمناسبات خاصة العام الماضي، وغلق الفنادق لفترة مما تسبب في تراجع حجم الاستهلاك.وعن قطاع التصدير في مصر من الحبوب، أكد أنه يعاني عدة مشكلات بسبب قرارات وقف التصدير ووضع اليات غير مناسبة مع القطاع وبحاجة لإعادة النظر مرة أخرى.وإلى نص الحوار:هناك زيادة كبيرة جدا في محصول القمح عالميا بنسبة تزيد عن ٢٠ % في إنتاجية القمح عالميا، لكن في مقابل الزيادة الكبيرة في المحصول كان من المفترض أن تشهد أسعار القمح انخفاضا لكن هناك زيادة في اسعار النوالين مما أدى إلى استمرار الأسعار كما هي ولم تنخفض، مع ملاحظة أن الصين تشتري بكميات كبيرة للتخزين تحسبا لجائحة كورونا وتخوفا من أي قرارات قد تصدر من حكومة بايدن التي لم تظهر ملامحها بشكل واضح.ماحجم التصدير الكلي لمصر في قطاع الحبوب بشكل عام؟يعاني قطاع التصدير في هذا المجال (قطاع البقوليات والمحاصيل الزراعية الجافة) من القرارات السيادية بوقف التصدير ووضع آليات مما يفقد هذا القطاع المصداقية للمصدرين المصرين مع عملاءهم بالخارج مما أفقد المصدرين المصرين عملاءهم في الخارج ودخول المصدرين الأتراك ودول آخرى للأسواق التي كانت هي الأساس للسوق المصري وعلى سبيل المثال السوق الليبي وهو الأقرب لمصر، يتم إغراقه بالمنتجات التركية من جميع المواد الغذائية والحاصلات الزراعية مما تسبب في تراجع حجم التصدير بشكل عام.مصر تستورد ٧٠ % من الفول من إنجلترا والاتحاد الأوروبي واستراليا وكندا وتستورد العدس بنسبة ٩٧ % من استهلاكها من استراليا وكندا وتركيا وكازاخستان ويتم استيراد اللوبيا ودرة الفيشار وبعض أصناف آخرى من البقوليات.بالفعل انخفض حجم الاستهلاك الكلي من الحبوب وكذلك الكميات التي يتم استيرادها بسبب جائحة كورونا نظرًا لانخفاض السياحة واستهلاك الفنادق والبواخر السياحية الفندقية وأيضا توقف المدارس لفترات طويلة أدى لانخفاض الاستهلاك على الفول والطعمية وقطاع محلات الكشري حيث استهلاك العدس والحمص.