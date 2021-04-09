«المصريين الأحرار» يواصل طرح الرؤى الاقتصادية حول جائحة كورونا

واصلت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتورة هبة واصل التوقعات الخاصة بتبعات جائحة كورونا وأثرها على الاقتصاد المصرى والعالمى.وقالت اللجنة الاقتصادية، إنها تفصح عن مقترحاتها بهدف فتح آفاق اقتصادية جديدة فى مجال السياحة لتكون مصر هى الرائدة فى نهج اقتناص الفرص كما طرحنا من قبل كيفية تحويل الأزمة إلى فرصة.وأكدت أن هناك ضرورة في مواكبة المرحلة والاستمرار فى تعظيم الاستفادة من التطوير والميكنة نتاج المبادرات الرقمية خاصة في ضوء صعوبة تحرك الكثيرين أو الخروج والسفر جراء جائحة كورونا.وأشار إلى أن هناك ضرورة مواكبة الخطوة التي قامت بها مصر التى يمكننا ربطها بالأحداث والافتتاحات الضخمة التى حدثت فى الفترة الأخيرة سواء فى حدث نقل مومياوات ملوك وملكات مصر الـ22 لمغادرة مقرها بالمتحف المصري بالتحرير التى ترجع مستقرها لنحو 119 عاما لتنتقل في موكب أسطوري لمقرها الدائم في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.وأوضحت أننا علينا اتباع نهج التكامل لتحقيق نتائج اقتصادية مذهلة على مر العصور فعلى سبيل المثال فى المجال الاقتصادى على الجانب السياحى علينا ألا نقتصر على دعوة وزير السياحة الاثار الدكتور خالد العنانى لطرح حملات ترويجية أون لاين فى ١٢ سوقا متنوعة عربيا وأوروبيا وآسيويا وأمريكيا بل علينا البدء فى بفتح إمكانية زيارة أى مكان بمصر لسياح العالم أجمع لزيارة معالم ومتاحف وقصور مصر المختلفة من خلال Google Earth التى تسمح بزيارة أى مكان فى العالم عبر خاصية Voyager والحد تطبيقات أخرى تستعين بخدمة Google Maps مثل موقع GeoGuessr والذى يسمح بترك الزوار فى مكان ما فى العالم ويكون عليهم معرفة كل شئ.متابعة: "نسابق الزمن ونطرح كل ما هو جديد لاستكمال النهوض بأمة تستحق أن تكون من أوائل الامم بحضارتها وشعبها وقيادتها المتميزة، ونواصل مسيرتنا فى التنمية المستدامة بإطار يحكمه العلم والصحة والثقافة والتنمية وإرادة الشعب وإدارة الدولة لنمو وتنمية اقتصاد شعب وأمة علينا أن نفكر خارج الصندوق وإلا ننسى استمرارها فى الإجراءات الاحترازية والحفاظ على ما نحن فيه الآن للحد من تدهور تداعيات فيروس كورونا والاستمرار فى مد يد المبادرة لتظل مصر دائما وأبدا بإذن الله محفوظة بإرادة شعبها وإدارة قياداتها الكرام".