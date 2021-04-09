افتتاح مركز تجميع الألبان بأبوقرقاص بالمنيا.. غدًا

يفتتح، غدا السبت، المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، (مركز تجميع الألبان بأبوقرقاص بالمنيا) بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وعدد من قيادات الوزارتين.وكان قد تم الاتفاق على التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربي وجامعة عين شمس، من خلال تنظيم التدريبات الطلابية والزيارات العلمية لمصانع وشركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى التعاون المشترك في تبني الأفكار المبتكرة وإجراء مشروعات التخرج للطلاب التي لها مخرجات صناعية قابلة للتطبيق، انطلاقًا من إيمان الجهتين بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج في مصر، وتأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.في إطار مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وجامعة عين شمس، التي شهدها المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود شوقي المتيني، رئيس جامعة عين شمس.