رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأمم المتحدة» تعرب عن صدمتها إزاء الاشتباكات الدامية في دارفور

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:22 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أبدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، "صدمتها" إزاء تجدّد العنف في ولاية غرب دارفور بالسودان، مشيرة إلى وجوب نزع سلاح للقبائل المسؤولة عن الاشتباكات.

ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإجراء تحقيقات مستقلة، مشيرة إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية مارتا هارتادو للصحافيين في جنيف "نعرب عن صدمتنا لاندلاع العنف الأخير بين قبائل عربية وقبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور بالسودان والذي أسفر عن مقتل 87 شخصا على الاقل وإصابة أكثر من 191 شخصا وأجبر الآلاف على الفرار من منازلهم".

وتابعت: "نشعر أيضا بالقلق حيال التقدم البطيء في ضمان المساءلة عن هذا العنف والعنف السابق له رغم الدعوات المتكررة من قبل الضحايا وعائلاتهم".

ومن المرجح أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير.

وقال محمد عبد الله الدومه في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم: "عدد القتلى حتى الآن حسب التقارير الطبية 132 قتيلًا".

وأوضحت هارتادو أنّ عناصر قبيلة المساليت يعملون كمزارعين فيما تعيش القبائل العربية من الرعي، مشيرة إلى أنّ العنف يرجع لخلافات بشأن الأراضي والمرعى ومصادر المياه.

وأضافت أن أحدث موجة عنف اندلعت في الثالث من أبريل في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور عندما أردى مسلحون رجلين من المساليت بالرصاص.

ردا على ذلك، حشد الطرفان أسلحتهما لتبدأ المواجهة الدامية.

وقال هارتادو إنه بحلول مساء 5 أبريل "تناثرت عشرات الجثث في شوارع الجنينة بينها جثث نساء وأطفال".

وأضافت أن "السلطات فشلت في وقف الاشتباكات رغم التواجد القوي لقوات الامن في البلدة".

وتابعت: "يجب نزع سلاح كل القبائل المسؤولة عن العنف في دارفور ويجب أن تكون الدولة قادرة على الحفاظ على النظام وضمان سيادة القانون".

ودعت المفوضية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة دون تأخير "لتمهيد الطريق لمصالحة حقيقية وسلام دائم".

وقالت هارتادو "إننا نحث الحكومة على ضمان متابعة سريعة وشفافة وفعالة لهذه التحقيقات. ويجب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضافت "يجب معالجة مظالم كلا الجانبين بعد عقود طويلة من النزاعات العرقية التي أجّجها النظام السابق" في إشارة لنظام عمر البشير الذي أطاحته ثورة شعبية في ابريل 2019.

يعاني إقليم دارفور الواقع في غرب البلاد من اضطرابات منذ العام 2003 عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية بحجة تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا، في وجه حكومة الخرطوم التي ناصرتها مجموعات عربية.

وأسفر النزاع الدامي عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2،5 مليون آخرين، حسب أرقام الأمم المتحدة.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: طقس الغد لطيف في القاهرة الكبرى ومائل للبرودة بالسواحل الشمالية

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

«الرهاب الجنسي».. معاناة سيدات ترفض أجسادهن العلاقة الحميميّة (بودكاست)


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
السهولة والصعوبة
بسنت حسن
القومية المصرية
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
المزيد

الثقافة

مكتبة مصر الجديدة فى التصفيات النهائية من المشروع الوطنى للقراءة

مثقفون في ختام «مئوية عكاشة»: عالم موسوعي يصعب تصنيفه

فى ذكرى فؤاد خليل..«ستمونى» صانع البهجة الذى مات كمدا

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية