فرنسا تعطي لقاح فايزر لمن دون 55 سنة بعد جرعة أولى من أسترازينيكا

أعلنت فرنسا إعطاء جرعة ثانية من لقاح (فايزر) أو (مودرنا) لمن تلقوا جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا البريطاني للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما.ذكرت الهيئة العليا للصحة في البلاد، وفقا لقناة (فرانس 24) الجمعة أنه تقرر تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما وأخذوا جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا بجرعة ثانية من لقاح فايزر أو موديرنا، ويشمل 533 ألف شخص.يشار إلى أنه تم إيقاف إعطاء أسترازينيكا لمن هم دون سن 55 في 19 مارس بسبب حالات نادرة من تجلط الدم في أوروبا، وكان بعض الفرنسيين، خاصة مقدمي الرعاية الصحية، تلقوا الجرعة الأولى من هذا اللقاح منذ أوائل فبراير.