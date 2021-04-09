102 مسجد بـ24 محافظة.. حصيلة افتتاحات «الأوقاف» اليوم

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم، 89 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و13 بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 102 مسجد.وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1307) مساجد، منها (1219) إحلالًا وتجديدًا و(88) صيانة وترميمًا.والمساجد التي تم افتتاحها اليوم هي:أولًا: مساجد الافتتاحات:• مديرية أوقاف أسيوط1. آل مسلم قرية بنى زيد مركز الفتح2. أبو بكر الصديق قرية بنى مر مركز الفتح3. لأربعين قرية باويط مركز ديروط4. الرحمة قرية العقال البحري مركز البداري5. الفاروق عمر بن الخطاب – قرية الأولاد بدر مركز الفتح6. أولاد أبو القاسم قرية ببلاوي مركز ديروط7. الرضوان قرية تناغة مركز القوصية8. عبد السيد قرية القصير مركز القوصية9. أولاد عبد الجليل قرية بنى هلال مركز القوصية10. الرسول قرية بنى هلال مركز القوصية11. يوسف الصديق قرية الأنصار مركز القوصية12. خشبة – قرية المنشأة الكبرى مركز القوصية13. الرحمة - عرب الشنابة مركز أبنوب14. الحى القيوم- جزيرة الحواتكة مركز منفلوط15. المصطفى قرية الحواتكة مركز منفلوط16. السلام – جزيرة المعابدة مركز منفلوط17. الأستاذ على رفاعي قرية كوم أسفحت مركز صدفا18. الواحد الأحد قرية الزاوية مركز أسيوط19. التقوى قرية أولاد محمد مركز الغنايم20. البدارين قرية أولاد محمد مركز الغنايم21. الحمد – عزبة الصاوي مركز أسيوط22. سيدى شيحه – قرية سرقنا مركز القوصية• مديرية أوقاف الجيزة23. النور – قرية المنصور- أوسيم24. أحباب رسول الله – الشوبك الشرقي – الصف25. الرحمن – منشأة كاسب – البدرشين26. أبو عبيدة- كفر غطاطي - كرداسة27. الحمد والرجاء- منطقة مدكور الهرم• مديرية أوقاف الشرقية28. عقيلة – الجعفرية – أبو حماد29. عمر بن الخطاب – الروضة - فاقوس30. الأنوار (العمدة) مهدية - ههيا31. النور – 5 خفرع- صان الحجر32. عمر بن الخطاب- 3 جلفينا- بلبيس33. الغربي – عليم- أبو حماد34. الوالدين- عزبة الضابط – أبو كبير35. التقوى – كفر أكياد – شبرا النخلة36. نمر – بنى عياض- أبو كبير• مديرية أوقاف الإسكندرية37. الغفور الرحيم- خورشيد –إدارة الرمل38. المراغي الكبير – المراغي – إدارة الرمل توسعة39. الواحد الأحد – إدارة الرمل توسعة• مديرية أوقاف الدقهلية40. الرحمة بمنطقة سندوب - المنصورة41. الناصرة الكبير – م محلة دمنة42. أولاد سراج – قرية أولاد سراج – م المنزلة43. حمزة البدرى – كوم النور – م ميت غمر44. النور – عزبة الشناوى أبو جلالة شربين• مديرية أوقاف الفيوم45. مسجد الشيخ عبد الرحمن – نقاليفة – مركز سنورس46. مسجد محمد خالد فراج – قبلي الغرقمديرية أوقاف الإسماعيلية47. مسجد الإسماعيلي ( المطافئ) التابع لإدارة أوقاف الإسماعيلية• توسعة:48. الرحمة الغرابوه- التل الكبير49. الرحمن أبو صوير50. التقوى - القصاصين• مديرية أوقاف سوهاج51. الرحمن بقرية القراقرة – مركز سوهاج52. مسجد اللواء الأمير عطا الله- بنى هلال – المراغةمديرية أوقاف الأقصر53. آل البيت – الحليلة - إسنا• مديرية أوقاف البحيرة54. الرحمن – قرية الكاتب- دمنهور شرق55. تميم- دهشور – دمنهور شرق56. الكفراوي الشرقي – الصفاصيف – دمنهور غرب57. الصفا القبلي- نديبة – دمنهور غرب58. يحيى حمد – نديبة – دمنهور غرب59. كوم العبد- بطوري – أبو حمص أول60. أبو غريبه- بطورس – أبو حمص أول61. الإخلاص- مدخل كفر الدوار أول62. أنس بن مالك- بردلة الطريق السريع – كفر الدوار أول63. عباد الرحمن- ق الملقة تبع التمامة بولين كفر الدوار ثان64. أبو مشحوت- أبو الشقاف- حوش عيسى أول65. الرحمن الرحيم – قرية الجنابهة – حوش عيسى أول66. الفرقان- ق العطف الجديدة - المحمودية67. أبو نعيجة القبلي – مركز كفر الدوار - البحيرة• مديرية أوقاف كفر الشيخ68. فودة سلطان- إبشان - بيلا69. النور – معوض درويش زهران70. التقوى – الحماد - بلطيم71. محمد غازي – قرية 36 المنصور – الحامول72. الشرفاء – 64 الخاشعة - الحامول73. المصطفى – 4 الطرفاية - الحامول74. راشد المزين – سيدى سالم75. الكبير – أبو خشبة – دسوق76. المسجد الكبير – محلة موسى – إدارة كفر الشيخ غرب• مديرية أوقاف بنى سويف77. آل زايد - ح الثالث -شرق النيل بندر بنى سويف78. الجزارين بند إهناسيا79. أبو بكر الصديق- عزبة البهنساوي – إهناسيا80. عبد الباقي درك- العساكرة – سمسطا81. أبو سيف صالح- ع الصعايدة – الواسطي82. المصطفى- أشمنت - ناصر• مديرية أوقاف دمياط83. الرحمة – أولاد حمام84. الحسيني - فارسكور• مديرية أوقاف أسوان85. المنبر – دراو86. المصطفى – المنشية• مديرية أوقاف قنا87. الإصلاح الزراعي – الرئيسية – نجع حمادي• مديرية أوقاف البحر الأحمر88. التواب – مدينة الغردقة – الكوثر الجديد• مديرية أوقاف الغربية89. الإحسان – سندبسط - زفتىثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:مديرية أوقاف جنوب سيناء90. مسجد المزينة• مديرية أوقاف أسيوط91. آل فياض بناحية الحوطا الغربية مركز ديروط• مديرية أوقاف سوهاج92.الشيخ منصور – نجع الدير – ادفا• مديرية أوقاف بنى سويف93. أبو جبل محمد أحمد – جبل النور - ببا• مديرية أوقاف أسوان94. الخلوي – عينيه• مديرية أوقاف قنا95. عزبة عربان – أولاد نجم – نجع حمادي96. التقوى- نجع العمدة – حجازة قبلي- قوص97. النور – نجع محرم- العقب - قوص98. النصر بجوار سوق السبت – حجازة قبلي99.أبو عمار- السويقة – حجازة قبلي - قوص• مديرية أوقاف الإسكندرية100. النقلي الوفير- أبو قير- المنتزه• مديرية أوقاف كفر الشيخ101 أبو العزايم- قرية أبو العزايم – سيدى سالم102 العيسوي – المناوفة - الحامول