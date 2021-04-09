102 مسجد بـ24 محافظة.. حصيلة افتتاحات «الأوقاف» اليوم
الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:56 م
أميرة العنانيطباعة
افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم، 89 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و13 بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 102 مسجد.
وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1307) مساجد، منها (1219) إحلالًا وتجديدًا و(88) صيانة وترميمًا.
والمساجد التي تم افتتاحها اليوم هي:
أولًا: مساجد الافتتاحات:
• مديرية أوقاف أسيوط
1. آل مسلم قرية بنى زيد مركز الفتح
2. أبو بكر الصديق قرية بنى مر مركز الفتح
3. لأربعين قرية باويط مركز ديروط
4. الرحمة قرية العقال البحري مركز البداري
5. الفاروق عمر بن الخطاب – قرية الأولاد بدر مركز الفتح
6. أولاد أبو القاسم قرية ببلاوي مركز ديروط
7. الرضوان قرية تناغة مركز القوصية
8. عبد السيد قرية القصير مركز القوصية
9. أولاد عبد الجليل قرية بنى هلال مركز القوصية
10. الرسول قرية بنى هلال مركز القوصية
11. يوسف الصديق قرية الأنصار مركز القوصية
12. خشبة – قرية المنشأة الكبرى مركز القوصية
13. الرحمة - عرب الشنابة مركز أبنوب
14. الحى القيوم- جزيرة الحواتكة مركز منفلوط
15. المصطفى قرية الحواتكة مركز منفلوط
16. السلام – جزيرة المعابدة مركز منفلوط
17. الأستاذ على رفاعي قرية كوم أسفحت مركز صدفا
18. الواحد الأحد قرية الزاوية مركز أسيوط
19. التقوى قرية أولاد محمد مركز الغنايم
20. البدارين قرية أولاد محمد مركز الغنايم
21. الحمد – عزبة الصاوي مركز أسيوط
22. سيدى شيحه – قرية سرقنا مركز القوصية
• مديرية أوقاف الجيزة
23. النور – قرية المنصور- أوسيم
24. أحباب رسول الله – الشوبك الشرقي – الصف
25. الرحمن – منشأة كاسب – البدرشين
26. أبو عبيدة- كفر غطاطي - كرداسة
27. الحمد والرجاء- منطقة مدكور الهرم
• مديرية أوقاف الشرقية
28. عقيلة – الجعفرية – أبو حماد
29. عمر بن الخطاب – الروضة - فاقوس
30. الأنوار (العمدة) مهدية - ههيا
31. النور – 5 خفرع- صان الحجر
32. عمر بن الخطاب- 3 جلفينا- بلبيس
33. الغربي – عليم- أبو حماد
34. الوالدين- عزبة الضابط – أبو كبير
35. التقوى – كفر أكياد – شبرا النخلة
36. نمر – بنى عياض- أبو كبير
• مديرية أوقاف الإسكندرية
37. الغفور الرحيم- خورشيد –إدارة الرمل
38. المراغي الكبير – المراغي – إدارة الرمل توسعة
39. الواحد الأحد – إدارة الرمل توسعة
• مديرية أوقاف الدقهلية
40. الرحمة بمنطقة سندوب - المنصورة
41. الناصرة الكبير – م محلة دمنة
42. أولاد سراج – قرية أولاد سراج – م المنزلة
43. حمزة البدرى – كوم النور – م ميت غمر
44. النور – عزبة الشناوى أبو جلالة شربين
• مديرية أوقاف الفيوم
45. مسجد الشيخ عبد الرحمن – نقاليفة – مركز سنورس
46. مسجد محمد خالد فراج – قبلي الغرق
مديرية أوقاف الإسماعيلية
47. مسجد الإسماعيلي ( المطافئ) التابع لإدارة أوقاف الإسماعيلية
• توسعة:
48. الرحمة الغرابوه- التل الكبير
49. الرحمن أبو صوير
50. التقوى - القصاصين
• مديرية أوقاف سوهاج
51. الرحمن بقرية القراقرة – مركز سوهاج
52. مسجد اللواء الأمير عطا الله- بنى هلال – المراغة
مديرية أوقاف الأقصر
53. آل البيت – الحليلة - إسنا
• مديرية أوقاف البحيرة
54. الرحمن – قرية الكاتب- دمنهور شرق
55. تميم- دهشور – دمنهور شرق
56. الكفراوي الشرقي – الصفاصيف – دمنهور غرب
57. الصفا القبلي- نديبة – دمنهور غرب
58. يحيى حمد – نديبة – دمنهور غرب
59. كوم العبد- بطوري – أبو حمص أول
60. أبو غريبه- بطورس – أبو حمص أول
61. الإخلاص- مدخل كفر الدوار أول
62. أنس بن مالك- بردلة الطريق السريع – كفر الدوار أول
63. عباد الرحمن- ق الملقة تبع التمامة بولين كفر الدوار ثان
64. أبو مشحوت- أبو الشقاف- حوش عيسى أول
65. الرحمن الرحيم – قرية الجنابهة – حوش عيسى أول
66. الفرقان- ق العطف الجديدة - المحمودية
67. أبو نعيجة القبلي – مركز كفر الدوار - البحيرة
• مديرية أوقاف كفر الشيخ
68. فودة سلطان- إبشان - بيلا
69. النور – معوض درويش زهران
70. التقوى – الحماد - بلطيم
71. محمد غازي – قرية 36 المنصور – الحامول
72. الشرفاء – 64 الخاشعة - الحامول
73. المصطفى – 4 الطرفاية - الحامول
74. راشد المزين – سيدى سالم
75. الكبير – أبو خشبة – دسوق
76. المسجد الكبير – محلة موسى – إدارة كفر الشيخ غرب
• مديرية أوقاف بنى سويف
77. آل زايد - ح الثالث -شرق النيل بندر بنى سويف
78. الجزارين بند إهناسيا
79. أبو بكر الصديق- عزبة البهنساوي – إهناسيا
80. عبد الباقي درك- العساكرة – سمسطا
81. أبو سيف صالح- ع الصعايدة – الواسطي
82. المصطفى- أشمنت - ناصر
• مديرية أوقاف دمياط
83. الرحمة – أولاد حمام
84. الحسيني - فارسكور
• مديرية أوقاف أسوان
85. المنبر – دراو
86. المصطفى – المنشية
• مديرية أوقاف قنا
87. الإصلاح الزراعي – الرئيسية – نجع حمادي
• مديرية أوقاف البحر الأحمر
88. التواب – مدينة الغردقة – الكوثر الجديد
• مديرية أوقاف الغربية
89. الإحسان – سندبسط - زفتى
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
90. مسجد المزينة
• مديرية أوقاف أسيوط
91. آل فياض بناحية الحوطا الغربية مركز ديروط
• مديرية أوقاف سوهاج
92.الشيخ منصور – نجع الدير – ادفا
• مديرية أوقاف بنى سويف
93. أبو جبل محمد أحمد – جبل النور - ببا
• مديرية أوقاف أسوان
94. الخلوي – عينيه
• مديرية أوقاف قنا
95. عزبة عربان – أولاد نجم – نجع حمادي
96. التقوى- نجع العمدة – حجازة قبلي- قوص
97. النور – نجع محرم- العقب - قوص
98. النصر بجوار سوق السبت – حجازة قبلي
99.أبو عمار- السويقة – حجازة قبلي - قوص
• مديرية أوقاف الإسكندرية
100. النقلي الوفير- أبو قير- المنتزه
• مديرية أوقاف كفر الشيخ
101 أبو العزايم- قرية أبو العزايم – سيدى سالم
102 العيسوي – المناوفة - الحامول
وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1307) مساجد، منها (1219) إحلالًا وتجديدًا و(88) صيانة وترميمًا.
والمساجد التي تم افتتاحها اليوم هي:
أولًا: مساجد الافتتاحات:
• مديرية أوقاف أسيوط
1. آل مسلم قرية بنى زيد مركز الفتح
2. أبو بكر الصديق قرية بنى مر مركز الفتح
3. لأربعين قرية باويط مركز ديروط
4. الرحمة قرية العقال البحري مركز البداري
5. الفاروق عمر بن الخطاب – قرية الأولاد بدر مركز الفتح
6. أولاد أبو القاسم قرية ببلاوي مركز ديروط
7. الرضوان قرية تناغة مركز القوصية
8. عبد السيد قرية القصير مركز القوصية
9. أولاد عبد الجليل قرية بنى هلال مركز القوصية
10. الرسول قرية بنى هلال مركز القوصية
11. يوسف الصديق قرية الأنصار مركز القوصية
12. خشبة – قرية المنشأة الكبرى مركز القوصية
13. الرحمة - عرب الشنابة مركز أبنوب
14. الحى القيوم- جزيرة الحواتكة مركز منفلوط
15. المصطفى قرية الحواتكة مركز منفلوط
16. السلام – جزيرة المعابدة مركز منفلوط
17. الأستاذ على رفاعي قرية كوم أسفحت مركز صدفا
18. الواحد الأحد قرية الزاوية مركز أسيوط
19. التقوى قرية أولاد محمد مركز الغنايم
20. البدارين قرية أولاد محمد مركز الغنايم
21. الحمد – عزبة الصاوي مركز أسيوط
22. سيدى شيحه – قرية سرقنا مركز القوصية
• مديرية أوقاف الجيزة
23. النور – قرية المنصور- أوسيم
24. أحباب رسول الله – الشوبك الشرقي – الصف
25. الرحمن – منشأة كاسب – البدرشين
26. أبو عبيدة- كفر غطاطي - كرداسة
27. الحمد والرجاء- منطقة مدكور الهرم
• مديرية أوقاف الشرقية
28. عقيلة – الجعفرية – أبو حماد
29. عمر بن الخطاب – الروضة - فاقوس
30. الأنوار (العمدة) مهدية - ههيا
31. النور – 5 خفرع- صان الحجر
32. عمر بن الخطاب- 3 جلفينا- بلبيس
33. الغربي – عليم- أبو حماد
34. الوالدين- عزبة الضابط – أبو كبير
35. التقوى – كفر أكياد – شبرا النخلة
36. نمر – بنى عياض- أبو كبير
• مديرية أوقاف الإسكندرية
37. الغفور الرحيم- خورشيد –إدارة الرمل
38. المراغي الكبير – المراغي – إدارة الرمل توسعة
39. الواحد الأحد – إدارة الرمل توسعة
• مديرية أوقاف الدقهلية
40. الرحمة بمنطقة سندوب - المنصورة
41. الناصرة الكبير – م محلة دمنة
42. أولاد سراج – قرية أولاد سراج – م المنزلة
43. حمزة البدرى – كوم النور – م ميت غمر
44. النور – عزبة الشناوى أبو جلالة شربين
• مديرية أوقاف الفيوم
45. مسجد الشيخ عبد الرحمن – نقاليفة – مركز سنورس
46. مسجد محمد خالد فراج – قبلي الغرق
مديرية أوقاف الإسماعيلية
47. مسجد الإسماعيلي ( المطافئ) التابع لإدارة أوقاف الإسماعيلية
• توسعة:
48. الرحمة الغرابوه- التل الكبير
49. الرحمن أبو صوير
50. التقوى - القصاصين
• مديرية أوقاف سوهاج
51. الرحمن بقرية القراقرة – مركز سوهاج
52. مسجد اللواء الأمير عطا الله- بنى هلال – المراغة
مديرية أوقاف الأقصر
53. آل البيت – الحليلة - إسنا
• مديرية أوقاف البحيرة
54. الرحمن – قرية الكاتب- دمنهور شرق
55. تميم- دهشور – دمنهور شرق
56. الكفراوي الشرقي – الصفاصيف – دمنهور غرب
57. الصفا القبلي- نديبة – دمنهور غرب
58. يحيى حمد – نديبة – دمنهور غرب
59. كوم العبد- بطوري – أبو حمص أول
60. أبو غريبه- بطورس – أبو حمص أول
61. الإخلاص- مدخل كفر الدوار أول
62. أنس بن مالك- بردلة الطريق السريع – كفر الدوار أول
63. عباد الرحمن- ق الملقة تبع التمامة بولين كفر الدوار ثان
64. أبو مشحوت- أبو الشقاف- حوش عيسى أول
65. الرحمن الرحيم – قرية الجنابهة – حوش عيسى أول
66. الفرقان- ق العطف الجديدة - المحمودية
67. أبو نعيجة القبلي – مركز كفر الدوار - البحيرة
• مديرية أوقاف كفر الشيخ
68. فودة سلطان- إبشان - بيلا
69. النور – معوض درويش زهران
70. التقوى – الحماد - بلطيم
71. محمد غازي – قرية 36 المنصور – الحامول
72. الشرفاء – 64 الخاشعة - الحامول
73. المصطفى – 4 الطرفاية - الحامول
74. راشد المزين – سيدى سالم
75. الكبير – أبو خشبة – دسوق
76. المسجد الكبير – محلة موسى – إدارة كفر الشيخ غرب
• مديرية أوقاف بنى سويف
77. آل زايد - ح الثالث -شرق النيل بندر بنى سويف
78. الجزارين بند إهناسيا
79. أبو بكر الصديق- عزبة البهنساوي – إهناسيا
80. عبد الباقي درك- العساكرة – سمسطا
81. أبو سيف صالح- ع الصعايدة – الواسطي
82. المصطفى- أشمنت - ناصر
• مديرية أوقاف دمياط
83. الرحمة – أولاد حمام
84. الحسيني - فارسكور
• مديرية أوقاف أسوان
85. المنبر – دراو
86. المصطفى – المنشية
• مديرية أوقاف قنا
87. الإصلاح الزراعي – الرئيسية – نجع حمادي
• مديرية أوقاف البحر الأحمر
88. التواب – مدينة الغردقة – الكوثر الجديد
• مديرية أوقاف الغربية
89. الإحسان – سندبسط - زفتى
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
90. مسجد المزينة
• مديرية أوقاف أسيوط
91. آل فياض بناحية الحوطا الغربية مركز ديروط
• مديرية أوقاف سوهاج
92.الشيخ منصور – نجع الدير – ادفا
• مديرية أوقاف بنى سويف
93. أبو جبل محمد أحمد – جبل النور - ببا
• مديرية أوقاف أسوان
94. الخلوي – عينيه
• مديرية أوقاف قنا
95. عزبة عربان – أولاد نجم – نجع حمادي
96. التقوى- نجع العمدة – حجازة قبلي- قوص
97. النور – نجع محرم- العقب - قوص
98. النصر بجوار سوق السبت – حجازة قبلي
99.أبو عمار- السويقة – حجازة قبلي - قوص
• مديرية أوقاف الإسكندرية
100. النقلي الوفير- أبو قير- المنتزه
• مديرية أوقاف كفر الشيخ
101 أبو العزايم- قرية أبو العزايم – سيدى سالم
102 العيسوي – المناوفة - الحامول