عروض سينما الأطفال في «الإسكندرية للفيلم القصير».. كامل العدد

أقيم اليوم وبالتعاون مع المركز القومي للسينما المصرية، عرض سينما للأطفال ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمركز الحرية للابداع.وعرض البرنامج الذي أقيم بحضور طلبة المدارس خمسة أفلام، وهي "التلاجة" للمخرجة هدى فرح، "هاجس" للمخرج عاطف شكري، "مشبك شعر" لعطية خيري، "فرفور" لرشا مجدي، و"صندوق دنيا".وتشارك بالمهرجان 18 دولة هي: مصر- فلسطين – سوريا – المغرب – العراق – بلجيكا – الجزائر- الأردن - تونس – الامارات - لبنان – السعودية – المانيا – فرنسا – ليبيا – اليمن – إيطاليا – ماليزيا.وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.