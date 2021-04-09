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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: إعادة توزيع المواطنين على مراكز تلقى اللقاحات

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:18 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان إعادة توزيع المواطنين وجرعات لقاحات فيروس كورونا المستجد على مراكز تلقى اللقاحات بالمحافظات بالتزامن مع خطة التوسع في زيادة عدد المراكز في المحافظات، حيث تستهدف الوزارة تشغيل 350 مركزًا لتلقى لقاحات كورونا بدلًا من 169 مركزًا بنهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت أنه سيتم استقبال ما يقارب مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم" خلال الأيام المقبلة، كما أنه من المقرر الحصول على 4.5 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "الجافي" خلال الـ4 أسابيع القادمة ضمن اتفاقية "كوفاكس".

وكانت وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال ظهور أى أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي حالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

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