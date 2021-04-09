الكنز المصري.. أبرز مشروعات الطاقات المتجددة خلال الفترة الأخيرة

• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة 2020



• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة 2021



- أول محطة شمسية في الزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات



- محطة كوم أمبو بقدرة 200 ميجاوات



استطاعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال عام جائحة كوفيد -19-، أن تواجه كل الصعاب والتحديات التي فرضها فيروس كورونا على كافة الأصعدة، أن تستكمل تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية نحو التنمية الشاملة والمستدامة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، عبر إضافة المزيد من القدرات الكهربائية إلى الشبكة القومية لنقل الكهرباء في مصر، هذا إلى الحفاظ على مستوى القدرة والكفاءة في تنفيذ المشروعات في ظل التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة ضد انتشار الوباء، واستمرارية تنفيذ الخطط بحلول عام 2021.وتهدف هذه المشروعات إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي تهدف إلى الوصول لـ20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، والوصول إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، واستمرارًا لجهود الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.تستعرض الدور أبرز ما تم تنفيذه في مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة خلال عام 2020 وحتى الربع الأول من عام 2021:نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجيتها في قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة والتي تشمل الرياح والطاقة الشمسية، خلال عام 2020، والتي بلغت القدرات المنتجة خلال من طاقة الرياح 1385 ميجاوات، ومن الطاقة الشمسية حوالي 1631 ميجاوات، إذ تم خلال هذه الفترة إضافة حوالي 26 ميجاوات من تشغيل محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفولتية بمدينة كوم أمبو في محافظة أسوان.ولم يكن هذا القدر من القدرات الكهربائية الذي تم اضافته فقط خلال هذه الفترة، فيما كان هناك أيضا محطات شمسية تم تنفيذها أعلى مباني الشركة القابضة والشركات التابعة لقطاع الكهرباء، وتم خلال هذه الفترة تركيب عدد 12 محطة بإجمالي قدرات 5700 كيلو وات، وبذلك اصبح إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها 149 محطة بإجمالي قدرات 9060 كيلووات.وعلى جانب المحطات الشمسية التي قام بتركيبها المشتركين بالشبكة القومية لنقل الكهرباء على مستوى المحفظات، فهناك أيضا محطات شمسية تم تنفيذها وربطها على الشبكة بنظام التعريفة المميزة، إذ بلغ إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها 68 محطة بإجمالي قدرات حوالى 18634 كيلووات.وقام بعض المشتركين في نظام التعريفة المميزة بتحويل التعاقد إلى نظام محصلة الاستهلاك (Net Metering)، وتوجد أيضا محطات شمسية تم تنفيذها من قبل المشتركين بنظام محصلة الاستهلاك (Net Metering)، إذ تم خلال التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء وتم تنفيذ عدد 159 محطة بقدرة إجمالية حوالى 10070 كيلووات، وبذلك اصبح إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها 616 محطة بإجمالي قدرات حوالى 33846 كيلووات.ومن أهم مشروعات الطاقة الشمسية مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، الذي حصل عام 2020 على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى لأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية 1456 ميجاوات لأكبر محطة طاقة شمسية في العالم.في مطلع إبريل الجاري وتحديدًا في الخامس من الشهر نفسه، شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقد بين كل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات Belectric–CCC وذلك لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة الزعفرانة بمحافظة السويس.يتضمن العقد إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات والربط علي محطة المحولات، بالإضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة لمدة 5 سنوات، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات في منتصف عام 2022.وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 38 مليون يورو، ويتم التمويل من خلال قرض ميسر من بنك التعمير الألماني، ويعد هذا المشروع أول مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية يتم تنفيذه في منطقة الزعفرانة بمحافظة السويس، وبما يفتح الباب لمزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية في هذه المنطقة.ويقام المشروع على مساحة تقدر بحوالي واحد كليومتر مربع، ومن المتوقع أن ينتج المشروع حوالي 90 ألف ميجاوات ساعة سنويًا بما يوفر حوالي 19 ألف طن بترول مكافئ ويحد من انبعاثات حوالي 50 ألف طن ثاني أكسيد الكربون، ويوفر المشروع حوالي 500 فرصة عمل مؤقتة أثناء فترة الإعداد والإنشاء، فضلًا عن حوالي 50 فرصة عمل دائمة أثناء التشغيل والصيانة طوال عمر المشروع 25 سنة.وفي السادس من إبريل تم التوقيع النهائي لاتفاقيات مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفلطية بنظام BOO بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة كوم أمبو بأسوان بواسطة شركة أكوا باور، بإجمالي استثمارات تبلغ حوالى 80 مليون دولار أمريكي.ووقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية الربط بالشبكة لـ25 عاما مع الشركة المنفذة للمشروع بمنطقة كوم أمبو بأسوان، كما قامت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بتوقيع اتفاقية حق الانتفاع بالأرض مع الشركة، ولنفس المدة 25 عام مقابل قيمة حق الانتفاع بالأرض وهي 2% من قيمة إجمالي الطاقة المنتجة، ومن المتوقع تحقيق التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثالث من عام 2022.وسيحقق المشروع وفر في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون قدره 336،000 طن عام، كما تكفي الطاقة المنتجة من المشروع لإنارة منازل عدد 130،000 أسرة، ويوفر المشروع 1600 فرصة عمل مباشرة أثناء فترة الإنشاء.