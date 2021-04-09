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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«الأسير الفلسطيني»: إدارة سجن ريمون تواصل تصعيد إجراءاتها التنكيلية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:51 م
سجن ريمون
سجن ريمون
أ ش أ
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أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن إدارة سجن "ريمون" الإسرائيلي تواصل تصعيد إجراءاتها التّنكيلية بحقّ الأسرى، مشيرا إلى أنها حوّلت ثلاث غرف في قسم (7) إلى زنازين.

وأوضح النادي -في بيان صدر عنه اليوم الجمعة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن إدارة السجن جرّدت الأسرى عددهم 18 أسيرا من جميع مقتنياتهم، وهددت بفرض مزيد من العقوبات بحقّهم.

وأشار إلى أن الأسرى قرّروا عدم الخروج إلى ساحة السّجن كخطوة احتجاجية أولية؛ وستكون خطواتهم النضالية اللاحقة مرهونة برد إدارة السجن على مطالبهم، أبرزها وقف عمليات القمع التي تشهد تصاعدا بحقهم.

كانت القوات التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نفّذت أمس عملية اقتحام واسعة لقسم (7) في سجن "ريمون"، جرت خلالها مواجهة بين الأسرى والسجانين الذين اعتدوا على مجموعة من الأسرى.

وحمّل نادي الأسير مجددا إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن "ريمون" الذين يزيد عددهم عن 650 أسيرا.

يشار إلى أن عمليات الاقتحام لأقسام الأسرى، تُشكل إحدى أبرز السياسات التنكيلية التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، فمنذ بداية العام الماضي، صعّدت من عمليات الاقتحام، والتفتيش داخل أقسام الأسرى، حيث سُجلت أعنف عمليات الاقتحام في سجون "عوفر، والنقب، وريمون"، تحديدا منذ فبراير العام الماضي واستمرت حتى العام الجاري، وكان آخرها يوم أمس في سجن "ريمون".

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