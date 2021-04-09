محافظ الجيزة يهدى درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده

أهدى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الجمعة، درع المحافظة، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، وهند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.وأشاد محافظ الجيزة بجهود الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في خدمة الدين والوطن، مؤكدًا أنه يقوم بجهد ودور دعوي ووطني ومجتمعي ملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير وفي خدمة بيوت الله (عز وجل).وأهدى وزير الأوقاف المصحف الشريف وعددا من إصدارات الوزارة لمحافظ الجيزة، قبل أن يلقي خطبة الجمعة بمسجد "النور" بقرية المنصورية تحت عنوان "على عتبات الشهر الكريم".وأشاد محافظ الجيزة، بجهود وزارة الأوقاف ودورها الملموس في المجتمع وتبنيها قضايا تمس المجتمع لتوضيحها للرأي العام، موضحا أن افتتاح المساجد أوضح رد على ما يثيره أتباع الجماعات المتطرفة من أن المساجد تهدم في مصر.