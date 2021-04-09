الإماراتي «الأفخم» يحصد جائزة ترايمف الدولية ويهديها لحاكم الفجيرة

حصل الإماراتي محمد سيف الأفخم رئيس المركز الإماراتي للهيئة الدولية للمسرح على جائزة ترايمف الدولية لعام 2021، مقرها ايطاليا، وهي جائزة تمنح سنويًا لشخصياتٍ أسمهت بشكلٍ بارزٍ في تطوير وتعزيز الصداقة والسلام في العالم وبذلت جهودًا رائدة في مجالات العلاقات الدولية والثقافة والسياسة والدبلوماسية والعلوم والرياضة والاقتصاد والصحافة.وعبر الأفخم عن سعادته البالغة بهذا التكريم من مؤسسةٍ دوليةٍ رائدة في مجال الثقافة قائلًا: "ان هذا التكريم الدولي هو تكريم لجميع من ساهم في الارتقاء بالحراك الثقافي والمسرحي على مستوى المنطقة كما ان جهود دولة الامارات العربية المتحده باتت واضحة في دعم وتطوير الحراك الثقافي بمختلف فروعه، واتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم الفجيره على دعم سموه لابنائه وتشجيعه لهم على التطوير والابداع واهدي سموه هذه الجائزة تقديرا لدعم سموه اللامحدود للثقافة الاماراتية".وتم منح الأفخم هذه الجائزة الدولية عن فئة "الثقافة العالمية" تكريمًا لجهوده الكبيرة في تطوير الفنون الأدائية والمسرحية من خلال الهيئة الدولية للمسرح وتقديرًا لمساهماته في تقوية العلاقات الدولية في مجال الثقافة العالمية، وصرحت السيدة أولغا كوزميشيفا رئيسة جائزة ترايمف الدولية أن "فلسفة محمد الأفخم في تطوير المسرح العالمي هي نموذج يحتذى به، حيث تمكن خلال مسيرته المهنية من إيجاد نهجٍ مستدام لتطوير الفنون المسرحية وإنشاء ثقافةٍ مسرحيةٍ عالميةٍ جوهرها هو مد جسور التواصل بين مختلف ثقافات العالم، ويتم تتويج هذه الجهود سنويًا في احتفالية اليوم العالمي للمسرح الذي تنظمه الهيئة الدولية للمسرح برعايةٍ من منظمة اليونسكو العالمية ويحتفل به العالم أجمع يوم السابع والعشرين من مارس من كل عام ليظل المسرح ثابتًا رغم كل التغيرات التي تطرأ على الثقافة في العالم، وخلف هذا الثبات وهذه القوة التي يقف بها المسرح حتى يومنا هذا الكثير من الجهود الجبارة التي تستحق التكريم".الجدير بالذكر أن جائزة ترايمف الدولية ومقرها إيطاليا هي جائزة تسعى لتعزيز التكامل وحوار الثقافات، وتقوية روابط الصداقة والسلام في جميع أنحاء العالم، كما أنها تدعم الإبداع والتعاون الدولي، ومن ضمن الفائزين بهذه الجائزة الموسيقار الإيطالي الشهير إينيو موريكوني الحاصل على جائزة الأوسكار، والمخرج السينمائي والمسرحي فرانكو زيفريليني.