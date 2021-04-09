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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تؤكد أهمية تمثيل الصوت العربي خلال عضويتها في مجلس الأمن

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:27 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أهمية تمثيل الصوت العربي خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، في مختلف القضايا المطروحة بجدول أعمالها خاصة تلك المتصلة بالمنطقة العربية، وبما يتماشى مع الإجماع العربي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال إحاطة للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، حيث استعرض خليفة شاهين المرر وزير دولة، لمندوبي الدول الأعضاء في المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، خلال الإحاطة الافتراضية الرسمية أولويات الإمارات بمجلس الأمن في الفترة 2022 - 2023 والتي يتقدمها استقرار المنطقة العربية.

وقال شاهين إن الإمارات ستواصل البناء على الجهود الحثيثة التي قامت بها الدول العربية الشقيقة التي سبق أن كانت عضوا في المجلس، وستسعى لكسر الجمود في بعض العمليات السياسية وإسماع المجتمع الدولي صوتا عربيا حازما لا يتهاون في الدفاع عن قضاياه.

وتطرق شاهين إلى مجموعة من التحديات التي تواجه العديد من الدول العربية وما يرافقها من أزمات إنسانية خطيرة وانتشار التطرف والإرهاب، فضلا عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة بسبب جائحة فيروس "كوفيد-19"، وقال: "نحن ندرك جميعا أن إيجاد حلول سياسية دائمة وشاملة وعادلة للأزمات العربية ليس بالأمر الهين وأن هناك العديد من التحديات التي تعرقل الوصول إلى مثل هذه الحلول، إلا أننا ندرك في نفس الوقت أنه بإمكاننا العمل بشكل جماعي لدفع مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته والعمل بشكلٍ جاد نحو إيجاد حلول حقيقية للقضايا العربية".

وأشار إلى الركائز الأساسية لحملة ترشح الإمارات لمجلس الأمن، وهي تحقيق السلام والأمن وتعزيز الشمولية والعمل المشترك والتشجيع على حل النزاعات بالطرق السلمية مع دعم جهود الوساطة، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الأمنية الجديدة مثل التغير المناخي والأوبئة وغيرها، والتحفيز على الابتكار لإرساء السلام والأمن.. مؤكدا أن دولة الإمارات ستعمل بطموحٍ عال وجهد مكثف من أجل إضافة منظور جديد للمجلس بما في ذلك طرح أفكار مبتكرة وعملية لإحداث التقدم في المسائل المطروحة.

واختتم معاليه إحاطته للمجموعة العربية، بالتأكيد على أن الإمارات تتطلع لدعم المجموعة ليس فقط خلال حملتها الانتخابية للمجلس، وإنما أيضا أثناء تواجدها في المجلس، مشددا في نفس الوقت على أن الإمارات ستواصل العمل مع المجموعة العربية والتشاور مع أعضائها واطلاعهم على آخر مستجدات المجلس.

وخلال الاجتماع، أكدت المجموعة العربية دعمها لدولة الإمارات خلال الحملة الانتخابية وفترة العضوية في مجلس الأمن.

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