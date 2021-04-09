ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

نجحت مديرية التموين في الغربية، بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الجمعة، في ضبط سيارة نقل محملة بـ7 أطنان دقيق مدعم، مجمع من المخابز، قبل بيعها فى السوق السوداء.كان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين في الغربية، قد تلقى تقريرا بضبط 7 أطنان و25 كيلوجراما دقيق بلدي مدعم، مخصص للمخابز البلدية، بقيمة 43500 جنيه، بحوزة قائد سيارة نقل، تم تجميعه للاتجار به فى السوق السوداء؛ لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.