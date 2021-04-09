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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: 194 دولة بدأت التلقيح ضد كورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:10 م
تادروس ادهانوم
تادروس ادهانوم
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قال الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن 194 دولة واقتصادا حول العالم قد بدأت بالفعل عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، في حين أن 26 دولة لم تبدأ بعد، مشيرا إلى أن 7 من هذه الدول الأخيرة قد استلمت اللقاحات، ولكنها لم تبدأ التلقيح بعد في حين 19 دولة واقتصادا لم تتسلم اللقاحات بعد.

وأضاف مدير عام المنظمة الدولية، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بمقر المنظمة في جنيف، أن معظم بلدان العالم لا يوجد لديها من اللقاحات ما يكفى لتلقيح كل الفئات ذات الأولوية، لافتا إلى أن 2% فقط من اللقاحات هي التي وصلت إلى البلدان ذات الدخل المنخفض، وأن شخصا واحدا من كل أربعة أشخاص تلقي اللقاح في البلدان الغنية مقابل شخص واحد من كل 500 شخص فى البلدان منخفضة الدخل.

وأشار الدكتور تادروس إلى أن مرفق كوفاكس لم يستطع حتى الآن توفير سوى 38 مليون جرعة للبلدان التي تحصل على اللقاحات من خلال المرفق، منوها إلى أن المنظمة تجرى مشاورات مع حكومة الهند لتوفير اللقاحات من معهد (سيرم)، كما أن المنظمة تسعى للحصول على منح من اللقاحات من الدول التى لديها مخزون أكبر.

وجدد الدكتور تادروس التأكيد على أن الفائدة من وراء إعطاء لقاح أسترازينيكا هى أكبر بكثير مما يمكن أن يسببه، مضيفا  اللجنة التي قامت بدراسة الأعراض الجانبية للقاح والتي أثيرت في الفترة الأخيرة، معتبرا أن الرابط بين اللقاح وانخفاض الصفائح الدموية هو دليل معقول ولكنه ليس كافيا، وأنه هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

ومن جانبه، توقع سيث بيركلي الرئيس التنفيذى للاتحاد العالمي للقاحات (جافى)، في المؤتمر الصحفي، أن يرفع مصنعو اللقاحات من وتيرة الإنتاج في النصف الثاني من العام وبما يساعد على توفير المزيد من الجرعات للبلدان، مشيرا إلى أن الهند تواجه حاليا موجة قاسية من فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى عدم توفير جرعات اللقاح التي كان المرفق ينتظرها من معهد (سيرم) في الهند والذي ينتج لقاح أسترازينيكا وحيث باتت الهند تستخدمها فى ظل الموجة الحالية للوباء، معربا عن أمله في أن يتغير هذا الوضع قريبا.

وبدوره، قال الدكتور جيريو جاسبار خبير المنظمة وردًا على أسئلة الصحفيين إن لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين يمران الآن بمرحلة التقييم الأخيرة من قبل المختصين بمنظمة الصحة، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على يوم 26 أبريل الجاري لمناقشة أحد اللقاحين على الأقل، وبعدها في 3 مايو المقبل سيخصص اجتماع للنظر فى وضع اللقاحين لإدخالهما في مرفق كوفاكس الذي يمد البلدان بالجرعات.

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