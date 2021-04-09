رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تبحث إجراءات الوقاية من كورونا في رمضان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:37 م
مي الكيلة
مي الكيلة
أ ش أ
طباعة
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن اللجنة الوبائية المعنية بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد، بحثت الوضع الوبائي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإجراءات الوقاية في شهر رمضان، وملف التطعيمات والعودة للمدارس ورفعت توصياتها إلى رئاسة الوزراء ولجنة الطوارئ العليا.

وأضافت الكيلة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن اللجنة بحثت مأمونية لقاح "أسترازنيكا"، حيث أكدت لجنة الوبائيات أن فلسطين تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة بخصوص اللقاحات، إضافة إلى الوكالات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة كهيئة الدواء الأوروبية ومؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأشارت إلى أنه حتى الآن ما صدر عن منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء الأوروبية والمؤسسات ذات العلاقة هو أن الفائدة المرجوة من لقاح "أسترازنيكا" تفوق المخاطر أو الآثار الجانبية له.

موضوعات متعلقة

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

موقف دفعة 3 ثانوى من المواد خارج المجموع

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للموظفين

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

موقف دفعة 3 ثانوى من المواد خارج المجموع

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
السهولة والصعوبة
بسنت حسن
القومية المصرية
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
المزيد

الثقافة

مكتبة مصر الجديدة فى التصفيات النهائية من المشروع الوطنى للقراءة

مثقفون في ختام «مئوية عكاشة»: عالم موسوعي يصعب تصنيفه

فى ذكرى فؤاد خليل..«ستمونى» صانع البهجة الذى مات كمدا

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية