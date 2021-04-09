فلسطين تبحث إجراءات الوقاية من كورونا في رمضان

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن اللجنة الوبائية المعنية بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد، بحثت الوضع الوبائي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإجراءات الوقاية في شهر رمضان، وملف التطعيمات والعودة للمدارس ورفعت توصياتها إلى رئاسة الوزراء ولجنة الطوارئ العليا.وأضافت الكيلة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن اللجنة بحثت مأمونية لقاح "أسترازنيكا"، حيث أكدت لجنة الوبائيات أن فلسطين تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة بخصوص اللقاحات، إضافة إلى الوكالات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة كهيئة الدواء الأوروبية ومؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية.وأشارت إلى أنه حتى الآن ما صدر عن منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء الأوروبية والمؤسسات ذات العلاقة هو أن الفائدة المرجوة من لقاح "أسترازنيكا" تفوق المخاطر أو الآثار الجانبية له.