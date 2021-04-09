السعودية تسجل 9 وفيات و904 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 396 ألفا و758 حالة.وأشارت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و737 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل 540 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 382 ألفا و198 حالة.وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس "كورونا" المعطاة في المملكة يقترب من 6 ملايين جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا للقاح في مختلف مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.