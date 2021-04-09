هدى تطرح أغنية «شهر الخير» احتفالًا برمضان

طرحت المطربة الشعبية "هدى" أغنيتها الجديدة "شهر الخير" بمناسبة شهر رمضان، وذلك على قنوات اليوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي، وجارٍ طرحها على بعض المحطات الفضائية والراديوهات.وخضعت "هدى" لجلسة تصوير مخصصة لكواليس الأغنية وعمل الفيديو كليب الذي يناسب طبيعة الشهر الكريم بفستان طويل فضفاض.يذكر أن أغنية "شهر الخير" من غناء هدى، وكلام وألحان: عصام شعبان، وتوزيع: مصطفى غانم، وهندسة صوتية محمد جودة، وإنتاج: Ives.من ناحية أخرى، حققت "هدى" نجاحا كبيرا في أغنيتها الأخيرة "جر ناعم" التي حظيت بملايين المشاهدات على اليوتيوب.