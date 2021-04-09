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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيرو تسجل 19 ألفًا و271 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:47 م
كورونا في بيرو
كورونا في بيرو
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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أنه تم تسجيل 19 ألفا و271 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في بيرو؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و617 ألفا و864 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - بأنه تم تسجيل 567 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 53 ألفا و978 حالة.

وأضافت الجامعة أنه تم توزيع 948 ألفا و901 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في جميع مناطق بيرو، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في البلاد بلغ 345 ألفا و293 شخصا.

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