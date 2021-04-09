يوم طبى للكشف المبكر عن الإعاقة عند الأطفال بنقابة مهندسين الإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الرعاية الصحية، برئاسة المهندس كريم الكسار، يومًا طبيًا مجانيًا، اليوم الجمعة، للكشف المبكر عن الإعاقة لدى الأطفال وجلسات توعية لأولياء الأمور.وقال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم الطبى تضمن الكشف المبكر عن الإعاقة لدى الأطفال، كما يشمل جلسات توعية من قبل متخصصين لأولياء الأمور لتعريفهم بكيفية التعامل مع أطفال ذوى الإعاقة وكيفية دمجهم مع المجتمع.وأضاف أن اليوم الطبى شمل عيادة كشف الأطفال وكشف جراحة العظام وقياس الضغط والسكر والأكسجين بالدم، والذى شهد إقبالًا كبيرًا من المهندسين وأسرهم منذ بدء اليوم الطبى، وذلك فى ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعى داخل مركز الخدمات، حرصًا على سلامة المهندسين ورواد النادي.كما أكد أن نجاح فاعلية اليوم الطبى المجانى وإقبال المهندسين عليها قررت اللجنة عمل خطة لتنظيم يوم صحى مجانى بالتعاون مع المستشفيات المتعاقدة مع النقابة فى أيام ثابتة، كما أن هناك خطة للتوسع فى التعاقدات الخاصة بالمستشفيات ومراكز التحليل، وذلك لخدمة المهندسين وأسرهم.