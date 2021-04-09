مياه بني سويف: تطوير مركز خدمة عملاء أحمد عرابي لتقديم خدمات متميزة

أعلن اللواء مهندس، أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الجمعة، تطور مكتب خدمة عملاء أحمد عرابي بمدينة بني سويف لتسهيل تقديم خدمات متميزة للمواطنين وذلك من خلال الإدارة العامة للتنفيذ الذاتي وبالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة.ويأتي ذلك من خلال التطور التقني في مجال تكنولوجيا المعلومات وضرورة وأهمية التحول الرقمى والتطور التكنولوجي وتنفيذًا لتعليمات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بذات الشأن والتأكيد على التحول الرقمى فى كافة مجالات العمل بالشركة القابضة والشركات التابعة.