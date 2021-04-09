وزير الدفاع الأمريكي يصل إسرائيل.. الأحد

يبدأ لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، جولة، غدًا السبت، تشمل التوجه إلى ألمانيا، وإسرائيل، ومقر حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وبريطانيا.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أوستن سيصل إلى إسرائيل، بعد غدٍ الأحد، وسيجري اجتماعات مع عدة مسئولين هناك، أبرزهم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، وبيني جانتس، وزير الجيش، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وتعد تلك الزيارة هي الأولى لمسئول أمريكي كبير منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن، مهامها رسميًا داخل البيت الأبيض في شهر يناير الماضي.وسيناقش وزير الدفاع الأمريكي العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التأكيد على التزام واشنطن بالتفوق النوعي العسكري لإسرائيل في المنطقة، بالإضافة إلى إيران، والأوضاع في لبنان وسوريا.