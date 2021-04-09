بورسعيد تشهد توافد رحلات سياحية من مختلف المحافظات (صور)

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، توافد العديد من الرحلات السياحية القادمة من كافة المحافظات، والتى تأتى ضمن سياحة اليوم الواحد التى تتمتع بها محافظة بورسعيد، حيث تتواصل أتوبيسات الرحلات يوم الجمعة من كل أسبوع لمشاهدة المشروعات السياحية والخدمية العملاقة ببورسعيد.وبدأت الرحلات السياحية بزيارة شارع ٧٣ السياحى وحديقة فريال التاريخية والتى أصبحت مقصدا سياحيا للزائرين من جميع المحافظة، وزيارة الممشى السياحى وشاطئ بورسعيد وشارع ديليسبس، وحرص الزوار على التسوق وزيارة الأسواق الحضارية الجديدة " بازار بورسعيد الجديد، وسوق الأسماك الجديد".وأشاد زائرو المحافظة بالإنجازات الحضارية والقومية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا، والتى تتواكب مع التطوير السياحي.