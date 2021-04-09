إعطاء 704.5 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم
الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:51 م
وكالاتطباعة
كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، عن إعطاء 5ر704 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا على مستوى العالم حتى الآن.
وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 3ر16 مليون جرعة في اليوم، على أساس البيانات المعلن عنها وبمتوسط 7 أيام.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 134 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 9ر2 مليون في العالم.
وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 3ر16 مليون جرعة في اليوم، على أساس البيانات المعلن عنها وبمتوسط 7 أيام.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 134 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 9ر2 مليون في العالم.