إعطاء 704.5 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، عن إعطاء 5ر704 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا على مستوى العالم حتى الآن.وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 3ر16 مليون جرعة في اليوم، على أساس البيانات المعلن عنها وبمتوسط 7 أيام.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 134 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 9ر2 مليون في العالم.