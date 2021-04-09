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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعتزم تأسيس أول وحدة عسكرية مسلحة بروبوتات هجومية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:40 م
وحدة عسكرية مسلحة
وحدة عسكرية مسلحة بروبوتات هجومية
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه سوف يتم إنشاء أول وحدة مسلحة بالروبوتات الهجومية في الجيش الروسي.

وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، تنفيذ خطة المشتريات الدفاعية في المشروع رقم 766 للإنتاج والتكنولوجيا في ناخابينو خارج موسكو، الذي يطور ويصنع مركبات روبوتية من مختلف التصنيفات، حسب وكالة إيتار تاس الروسية للأنباء.

وقالت الوزارة: "أبلغ رئيس الأركان العامة للجيش فاسيلي تونكوشوروف وزير الدفاع، بأنه سيتم إنشاء أول وحدة من الروبوتات الهجومية في القوات المسلحة الروسية لتشغيل خمسة أنظمة روبوتية من طراز اوران - 9 أو 20 مركبة قتالية"، حسبما ذكرت وكالة ايتار تاس الروسية للأنباء.

وقالت الوزارة: "إنه من أجل تطوير أساليب وأشكال تزويد الفرق بأنظمة روبوتية، "يجري إنشاء وحدة تجريبية في مقر أحد مراكز البحث العلمي بوزارة الدفاع".

وأضافت الوزارة أن هذا المركز سيقوم بعد ذلك بتدريب الأفراد الذين سيشغلون المركبات الآلية الهجومية من طراز أوران 9- فى الوحدات العسكرية العاملة ".

وتابعت أن المركبات الروبوتية أوران 9- كانت تستخدم في السابق فقط كمنظومة منفصلة.

تم إنتاج المركبة الروبوتية القتالية أوران - 9 بواسطة مشروع الإنتاج والتكنولوجيا رقم 766، وهي مسلحة بمدفع آلي عيار 30 ملم وصواريخ عتاقة المضادة للدبابات وقاذفات اللهب من شميل.

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