سنغافورة أول دولة تصدق على اتفاقية الشراكة الإقليمية الشاملة

أصبحت سنغافورة اليوم الجمعة أول دولة تصدق على اتفاقية التجارة الحرة لدول آسيا والمحيط الهادئ المعروفة باسم "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" التي تعتبر أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم.وقالت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية إن الدول الموقعة على الاتفاقية تمثل "ثلث سكان العالم وحوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي".وبحسب تشان شون سينج، وزير التجارة والصناعة السنغافوري، يؤكد التصديق على الاتفاقية "الالتزام القوي بتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع شركائنا".يذكر ان سنغافورة التي يبلغ عدد سكانها 7ر5 مليون نسمة تعتبرة واحدة من أكبر دول العالم من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وتعتمد بشدة على التجارة والاستثمارات الأجنبية لتحقيق ازدهارها.وتضم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وبينها سنغافورة.كما وقعت أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والصين واليابان، على الاتفاقية التي كادت تنهار عندما انسحبت الهند من المفاوضات الخاصة بها بدعوى القلق من النفوذ الصيني المتزايد.ومن المقرر دخول الاتفاقية حيز التطبيق بمجرد تصديق 6 من دول آسيان وثلاثة من الدول الأخرى الموقعة عليها، حيث تتوقع سنغافورة حدوث ذلك بحلول يناير المقبل.