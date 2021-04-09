«الصحة»: جارٍ تطعيم المرشدين والعاملين بـ«قناة السويس» بلقاح فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه جارى الانتهاء من تطعيم المرشدين والعاملين بهيئة قناة السويس بلقاح فيروس كورونا المستجد، والعاملين بشركة "مصر للطيران".وأشارت إلى استمرار تطعيم المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وجار تطعيم العاملين بالمجال السياحي والأنشطة المرتبطة به بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.وأوضحت انه تم تسجيل 1.1 مليون مواطن بما فيهم الأطقم الطبية على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجدوناشدت الوزارة مجددًا المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن (105) للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم ((1440، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.