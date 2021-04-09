وزير لبناني: يجب تشكيل الحكومة سريعا لأن استمرار تصريف الأعمال سيدمر قدرات البلد

أكد وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، محذرا من أن استمرار حالة "تصريف الأعمال" القائمة حاليا، ستؤدي حتما إلى تدمير قدرات لبنان والدفاع به نحو اتجاهات لا يُمكن تحملها.جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وزير الصناعة بحكومة تصريف الأعمال عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون.وقال الوزير إنه جرى خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية التطرق إلى مسألة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي ومختلف إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وأهمية الالتزام به وتنفيذه بأسرع وقت ممكن حماية للمال العام.ونقل وزير الصناعة عن الرئيس اللبناني دعم الأخير تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أحد مصانع الأدوية داخل لبنان، مشيرا إلى أن المفاوضات إزاء هذا الأمر قد انطلقت بالفعل بشكل جدي، وأنه يتطلع إلى أن تفضي إلى نتيجة إيجابية.وأشار إلى أن "عون" دعا إلى متابعة الاهتمام بالأمور الحياتية والمعيشية للمواطنين اللبنانيين لا سيما بالنسبة لأسعار السلع والخدمات والمنتجات، ودعم الصناعيين بكل الوسائل الممكنة حرصا على استمرارية قطاع الصناعة في لبنان.