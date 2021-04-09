البرازيل: إعطاء 27.3 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 3ر27 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر معدل التطعيم في البرازيل بـ22ر1 مليون جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين 7 شهور.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو 11 أسبوعا.ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 3ر13 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 345 ألفا و25 حالة.ومضى عام وستة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.