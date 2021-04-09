ضبط رئيس حى يقوم بالبناء المخالف بالدقى

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط أحد رؤساء الأحياء بإحدى المحافظات المجاورة لقيامه بأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بأحد العقارات بحي الدقي.وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لا تهاون في مواجهة مخالفات البناء وضبط المخالفين مهما بلغ حجم مخالفاتهم، لافتا إلى أنه تم ضبط المخالف لعرضه علي النيابة المختصة وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.وأوضح أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باليقظة التامة في رصد مخالفات البناء مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.