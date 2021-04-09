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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

انعقاد الاجتماع العام بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:15 م
الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس
مونيكا جرجس
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استقبل، صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا، صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي للإيبارشية، وذلك في الاجتماع العام بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، بحضور الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا، راعيا الكاتدرائية، وشعب الاجتماع.

بدأ الاجتماع بفقرة الترانيم، للمرنم ميلاد جليل وكورال يسوع الملك، وأعطى نيافة الأنبا بطرس كلمة العظة حول "علمنا أن نصلي"، واختتم الاجتماع بالبركة الرسولية من صاحبي النيافة.

ومن جهته ترأس صباح اليوم، صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، قداس ذكرى الأربعين لشقيق القمص إبراهيم زكي، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبو قرقاص.

شارك نيافته في الصلاة القمص إبراهيم شفيق، وكيل المطرانية، والأب يونان إستمالك والأب إسحق مهيب، راعيا الكاتدرائية، والقمص إبراهيم زكي. وألقى نيافة المطران كلمة العظة حول المحبة.

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