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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو جميع الأطراف للتوصل لاتفاق بشأن الاتفاق النووي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:13 م
تشاو لي جيان
تشاو لي جيان
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أعربت الصين اليوم الجمعة عن تطلعاتها أن يرسخ جميع الأطراف المعنية بالاتفاق النووي الإيراني الزخم الإيجابي الراهن واستمراره، والتوصل إلى آراء مشتركة في دفع الطرفين الأمريكي والإيراني لتطبيق الاتفاق النووي من جديد في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - في تصريح اليوم؛ تعليقا على اجتماعات فيينا حول الملف النووي الإيراني- "إن الوضع النووي الإيراني يمر في الوقت الحالي بمرحلة حرجة، وتناقش الأطراف المعنية حاليا في فيينا قضايا متعلقة برفع الولايات المتحدة العقوبات واستئناف إيران للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الشامل".. معتبرا أن ممارسات الإدارة الأمريكية السابقة المتمثلة في الانسحاب من الاتفاق وفرض العقوبات على إيران، هي مصدر إثارة التوتر في الوضع النووي الإيراني.

وأضاف جيان أن الصين دائما تحافظ على سلطة الاتفاق وفعاليته وعلى نظام عدم الانتشار النووي الدولي والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن بلاده تشارك الآن في المفاوضات بإعادة امتثال الولايات المتحدة وإيران للإتفاق، وستؤدي دورها البناء في تعزيز عملية حل القضية النووية الإيرانية عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، وأن الصين ستحمي بحزم مصالحها الشرعية.

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