اعتقال متهمين بالإرهاب والاحتيال وتجارة الأعضاء البشرية بالعراق

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، اعتقال متهمين بالإرهاب والاحتيال وتجارة الأعضاء البشرية.وذكرت القيادة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسئولية، بالإضافة إلى إجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربى بغداد ضمن قاطع مسئولية الفرقة، وتم ضبط مخزن للعتاد المتوسط وسلاح (BKC) غربى بغداد".وأشار البيان إلى أن الفرقة الأولى للشرطة الاتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء، وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم مطلوب وفق المادة 41 إرهاب، ومتهم بتجارة الأعضاء البشرية، وآخر بالسرقة، بالإضافة إلى ضبط عدد من العجلات التى لا تحمل أوراقًا ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة.