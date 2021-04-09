بكين تدعو طوكيو لاتخاذ قرار حذر بشأن إطلاق المياه المشعة في البحر

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني "تشاو لي جيان" اليوم الجمعة، أنه يتعين على الحكومة اليابانية اتخاذ قرار حذر بشأن مسألة إطلاق المياه الملوثة بالإشعاع في البحر، وعلى أساس التنسيق التام مع الدول المجاورة.وقال جيان –في تصريح اليوم، تعليقا على تقارير حول اجتماع مرتقب للحكومة اليابانية في 13 أبريل الجاري للنظر بشأن قرار يسمح بصرف المواد المشعة في البحر- إن حادث التسرب في مفاعل فوكوشيما النووي الياباني أدى إلى تسرب المواد المشعة، ما شكل تأثيرات عميقة وطويلة المدى للبيئة البحرية والأمن الغذائي وصحة البشرية.وأضاف جيان "أنه يتعين على الحكومة اليابانية اتخاذ موقف مسؤول للغاية تجاه مواطنيها والدول المجاورة والمجتمع الدولي، والتقييم المتعمق للتأثيرات المحتملة التي قد تؤدي إليها خطة معالجة المياه الملوثة والمحتوية على التريتيوم لمحطة فوكوشيما النووية، والكشف عن المعلومات المعنية بشكل صارم ودقيق ومفتوح وشفاف، واتخاذ قرار بحذر على أساس التنسيق التام مع الدول المجاورة".