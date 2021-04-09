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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

خلافات قوية مع جانتس.. نتنياهو يمد فترة ولاية رئيس «الشاباك»

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:09 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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قرر بنيامين نتيناهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تمديد فترة ولاية نداف إرجمان رئيس جهاز الامن العام «الشاباك»، لمدة أربعة أشهر إضافية، مؤكدًا أنه تم إبلاغ الأخير بذلك القرار.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية إرجمان خلال شهر مايو المقبل، وذلك بعد ولاية دامت لخمس سنوات في ذلك المنصب، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر تمديد فترة وجوده في ذلك المنصب، لحين إشعار أخر، ولتشكيل حكومة جديدة.

وجاء قرار نتنياهو في ظل الخلافات الحالية مع بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، حول نية الأول تعيين مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، خلفا لإرجمان، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

ويرفض جانتس تعيين بن شبات في منصب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي، لكونه مقربا من نتيناهو، قائلا إنه لن يسمح للأخير باتخاذ قرار تعيين صديقه بن شبات في ذلك المنصب.

في السياق ذاته، رد نتنياهو على تهديدات جانتس، موضحًا: "ما يقوله بيني غير منطقي وهو يعلم أنه واهم، لأنه لا يمكن تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك دون وجود حكومة مستقرة تتخذ ذلك القرار".

وأضاف أن بن شبات هو مسؤول استثنائي، ويبذل جهودًا كبيرة من أجل إسرائيل، رافضا مهاجمته أو التقليل من الأعمال التي يقوم بها من أجل تحقيق تقدم في العديد من الملفات.

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