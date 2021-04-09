أذربيجان تسجل 2206 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الجمعة، تسجيل 2206 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 281 ألفًا و387 إصابة مؤكدة على مستوى البلاد.وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، في نسختها باللغة الإنجليزية، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و846 حالة فور تسجيل 35 حالة وفاة جديدة منذ أمس الخميس.كما أشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 247 ألفًا و459 شخصًا عقب تسجيل ألف و578 حالة تعافي جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأجرت أذربيجان،على مدار أمس الخميس، 12 ألفًا و692 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و990 ألفًا و285 اختبارًا حتى الآن.يٌشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب حتى الآن ما يزيد عن 134 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من مليونين و918 ألف شخص.