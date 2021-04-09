الصحة تطلق 5 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بالمجان لمدة يومين

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 5 قوافل طبية، اليوم الجمعة، ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وأوضحت وزارة الصحة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».وأشارت إلى أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وقالت إنه سيتم إطلاق القوافل الطبية فى مناطق؛ وادى مجيرح دهب - وادى مجيرح ٢ نويبع مركز دهب بمحافظة جنوب سيناء، منديشة مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، كفر دمنتو مركز المحلة ثان بمحافظة الغربية، الحمراوين مركز القصير بمحافظة البحر الأحمر، دبركى مركز منوف بمحافظة المنوفية.