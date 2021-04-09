إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة «كفر قدوم» الأسبوعية

أصيب العشرات من الفلسطينيين بالاختناق من قنابل الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.وأفاد الناطق الإعلامي بإقليم قلقيلية مراد شتيوي - في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق قنابل الغاز والأعيرة المطاطية؛ ما أدى لوقوع عشرات الإصابات بالاختناق بينهم أطفال.وأشار إلى أن المسيرة انطلقت إحياء للذكرى الـ 73 لمجزرة دير ياسين التي نفذتها عصابات "الأرجون" و"شتيرن" بحق الشعب الفلسطيني عام 1948، وذلك بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين طالبوا بتصعيد المقاومة الشعبية وصولا إلى الحرية والاستقلال.